L'Athletic guanya però deixa la semifinal oberta per al partit de Granada

L'Athletic Club de Bilbao no va poder aconseguir una diferència gaire àmplia per viatjar el mes que ve a Granada i segellar l'accés a la final de la Copa del Rei. El conjunt basc va guanyar el partit per la mínima però segurament trobarà a faltar un avantatge més ampli, el que li hauria donat el gol anul·lat, correctament, a Ander Capa que Hernández Hernández va invalidar amb l'ajut del VAR.

Tot i la seva alineació ofensiva, i d'alguna arribada la primera part, el Granada va haver de defensar la majoria de minuts i va estar a punt d'anar al descans amb empat, però tres minuts abans de la mitja part va badar en una falta en atac, l'Athletic la va sevir i Williams va entrar per l'esquerra per cedir el gol fet a Muniain. Els andalusos van reclamar unes mans inexistents del centrador.

L'Athletic va marcar el segon als pocs minuts de la represa, en un xut de Capa que va entrar plorant a la porteria, però la posició de Williams, just davant del porter Rui Silva, impedint-li la visió, va ser suficient perquè el gol no fos vàlid. L'equip de Garitano va buscar el gol. El VAR es va menjar una agressió de Capa i Williams, i el suplent Aduriz ho van intentar. Per als visitants, Neva va posar a prova Unai Simón, però el marcador no es va moure i el partit de Los Cármenes decidirà el finalista.