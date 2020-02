Núria Mendoza i la Reial són destronades del títol de Copa per penals

La Reial Societat de la monistrolenca Núria Mendoza, vigent campiona de la Copa de la Reina, va perdre ahir l'oportunitat de revalidar el títol en caure en la tanda de penals contra el Madrid CFF a casa després d'empatar a zero gols en el partit i la pròrroga. Les donostiarres, que venien d'encaixar diumenge una severa golejada en la final de la Supercopa contra el Barça (1-10), no van aconseguir foradar la porteria madrilenya en 120 minuts i van ser eliminades des dels onze metres.

Mendoza s'afegia així a Paula Fernández, la santfruitosenca del Rayo Vallecano, que dimarts també va quedar fora de la competició en caure el seu equip per 1-0 al camp del Tacón, el futur equip femení del Reial Madrid.



Perarnau derrota l'Atlètic

En canvi, continua a la Copa de manera sorprenent el Betis de la manresana Marta Perarnau, que ahir va eliminar el vigent campió de lliga, l'Atlètic de Madrid, també en els penals. Perarnau va sortir en els dos últims minuts de la pròrroga i va veure com la seva formació s'imposava per 4-2. També va passar ronda el Barça, que va guanyar per 0-4 l'Sporting Huelva. Els altres equips que queden vius són el Logronyo, l'Athletic, el Sevilla i el Deportivo.