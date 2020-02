Derrota de l'equip sènior de l'HL Igualada i resultats repartits dels altres conjunts

L'equip sènior de l'HL Igualada va caure derrotat (5-3) a la pista del Cent Patins de Rubí, el líder de la lliga, en un duel en què els anoiencs van aguantar bé a la primera part però van caure víctimes d'un parcial de 4-0 a la segona. Ara els igualadins queden en cinquena posició, amb 22 punts, a onze del lideratge.

En la resta de formacions hi va haver resultats per a tots els gustos, amb tres victòries i dues derrotes. Entre els triomfadors, els alevins, que van guanyar el segon partit de la Copa Federació a la pista del Jujol per 4-6, en el seu primer triomf en aquest torneig, i també van vèncer per 4-5 a la dels Tucans. També jugaven els benjamins a la pista dels Tucans i en van treure una bona victòria per 3-5, un dels rivals directes a la classificació, en una lluita contra la grip que afectava mitja plantilla.

No van tenir tant encert els infantils, que van caure per 9-1 a la pista dels Tucans mateix, a Sant Adrià, ni els prebenjamins, que van perdre per 3-0 a la pista del Cent Patins.