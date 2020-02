L'Igualada Femení HCP jugarà els play-off d'ascens tot i perdre a Sant Hipòlit

L'Igualada Femení HCP jugarà els play-off d'ascens a l'OK Lliga tot i ser derrotat pel líder, el Voltregà, en el duel de la darrera jornada que enfrontava els dos primers classificats del seu grup. Ara, les osonenques acumulen 30 punts, i les anoienques, 23, que en tenen tres d'avantatge sobre el Mataró en la classificació del grup 1. Un gol d'Esther Vistós a la primera part va decantar un enfrontament en què les porteres de les dues formacions van ser clares protagonistes. La derrota del Palau a la pista del Mataró ha estat la que ha donat matemàticament la classificació a les noies entrenades per Pulgui.

Pel que fa a les altres formacions, el femení sub-17 va caure a casa contra el Cerdanyola (1-5) i també va perdre el femení sub-15 B a casa per 1-2 contra el Shum Maçanet. En canvi, bona victòria del sub-15 A a casa davant del Tor-relles per 4-2 i també van guanyar els dos conjunts més petits. El sub-13 va derrotar per un sol gol el Santa Perpètua (5-6) i el sub-11 va apallissar a domicili el Palau de Plegamans B per 0-10.