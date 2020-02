El Mirandés surt viu de Sant Sebastià i haurà de remuntar un gol a casa

El Mirandés, únic equip de Segona Divisió que sobreviu a la Copa del Rei, només va perdre per 2-1 al camp de la Reial Societat i tindrà el partit de tornada a casa, a Anduva, per marcar un gol i no rebre'n cap, la qual cosa li significaria la classificació per a la final.

Ahir, els bascos, que van actuar amb l'equip de gala, es van avançar en el marcador ben aviat, al minut 9, quan Odei va cometre un penal sobre un Portu que va estar ràpid i llest. El va transformar Oyarzabal. Però cinc minuts abans del descans va empatar el Mirandés en una rematada de Matheus que va tocar en Monreal. Just abans del descans, el porter Limones va fer dues grans intervencions però no va poder parar el xut final d'Odegaard. La segona part no va tenir grans ocasions i tot es decidirà a la tornada.