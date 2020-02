Setién s'adaptarà «al que toqui» pel que fa al substitut de Dembélé

El càntabre Quique Setién, entrenador del Barcelona, ha admès aquest divendres que s'adaptarà "al que toqui" i que sempre ha treballat "amb el que toca", quan ha estat preguntat sobre el fitxatge d'un davanter que substitueixi Ousmane Dembélé, lesionat de llarga durada.

"Estic preparat per treballar amb el que hi hagi i a treballar amb el que toqui. A veure si (el comitè mèdic de Laliga) ens permet fitxar i suposo que el club ja hi està treballant", ha dit el tècnic.

Pel que fa a si té un pla alternatiu per si el Barça no pot fitxar un davanter, Setién ha recordat que la lesió de Dembélé li "va trastocar molt" els plans i va posar l'equip en "una situació de risc".

"Espero que sigui possible, però si no ens deixessin fitxar ens adaptarem", ha admès el tècnic barcelonista, que no ha volgut referir-se a la negativa del Betis a vendre Loren: "No parlaré. Només dels jugadors que estiguin aquí".

Una de les qüestions estrella a la roda de premsa han estat les diferències existents entre Setién i Bordalás, que no es dirigeixen la paraula des de fa temps.

"És un tema que tinc absolutament oblidat i no en diré absolutament res", ha respost el tècnic del Barça quan se li ha preguntat en un parell d'ocasions sobre el tema.

Setién no es veu inferior al Reial Madrid, tot i els tres punts que porta d'avantatge l'equip de Zinedine Zidane, ha recordat que "moltes lligues s'han decidit per detalls i en els últims partits".

"Som igual de favorits que el Madrid. Ens porten tres punts d'avantatge i queda el partit del Bernabéu, però hem d'anar-hi", ha indicat.

Pel que fa al Getafe, Setién ha comentat que és difícil mantenir en el temps el nivell que porten Reial Madrid o Barcelona. Ha dit que ara té partits importants a Europa i això "potser el penalitzi", encara que ha recordat que l'any passat va estar en la mateixa situació "i va seguir aquí".

"És possible que el mantingui, encara que no sé si per atrapar-nos a nosaltres o al Reial Madrid", ha insistit Setién, que s'ha mostrat satisfet pels progressos del seu equip en defensa: "No estem rebent gaires ocasions. El millor és reduir aquestes opcions i estem bastant satisfets amb el que estem aconseguint. Hi ha moltes coses que hem millorat i aquest és el camí i segurament seguirem, no sé si ens donarà per guanyar".

Setién també ha parlat en la roda de premsa sobre Samuel Umtiti, Rei Manaj, Frenkie de Jong, Luis Suárez i Leo Messi. Pel que fa al francès, assenyalat en el gol de Fekir en la passada jornada contra el Betis, el tècnic ha comentat que no té dubtes que va tornar al seu millor nivell.

"(Manaj, davanter albanès del filial). Ens pot donar coses, té unes característiques molt especials. Amb ell tenim un recanvi en les posicions de dalt que ens podria anar bé durant el partit, com en el passat el vam tenir amb Abel Ruiz" , ha afegit.

Setién ha lloat De Jong, "un futbolista tremendament receptiu, amb moltes ganes d'aprendre i de millorar", un jugador que "no té sostre, un futbolista enorme que cada dia fa coses noves", i ha admès desconèixer els progressos de la lesió de Luis Suárez.

Pel que fa a si ha de dosificar Leo Messi, Setién ha comentat que l'argentí té "experiència suficient" pel que fa al que pot i no pot fer. "Aquests futbolistes estan tan acostumats a jugar dimecres i diumenge que no és ni necessari que descansin", ha insistit.

A Setién li han preguntat si celebrava Sant Valentí i si tenia temps per pensar-hi. El tècnic del Barça ha admès que en l'aspecte personal és "molt emotiu i romàntic".

"L'idil·li que estic tenint amb aquest club ... ser aquí suposa un gran premi, gairebé com quan vaig conèixer la meva dona", ha dit el càntabre.