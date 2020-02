Toni Bou vol mantenir el ple al Mundial indoor amb un triomf demà a Bilbao

Quatre de quatre. Després de les victòries a l'illa de la Reunió, a Rennes, a Budapest i a Barcelona, el pierenc Toni Bou buscarà demà a Bilbao el repòquer de triomfs que l'acostin una mica més al seu catorzè títol mundial sota sostre. El Bilbao Exhibition Centre serà l'escenari de la cinquena prova del campionat, en el qual Bou té 80 punts, 20 més que Adam Raga, el segon classificat. Amb quaranta punts en joc després d'aquesta cita, Bou encara no pot celebrar el títol, però el pot deixar totalment encarat per fer-ho en la següent, el 21 de març a Wiener Neustadt, a Àustria.

És previst que les classificatòries comencin a les vuit del vespre, la final a tres quarts de nou i el podi sigui a les 22.40 hores, aproximadament. De moment, Bou no ha tingut rival, com ho va demostrar en l'última competició, la del Palau Sant Jordi, però en un indoor, amb tantes eliminatòries, la victòria no està assegurada.

Abans de la cursa basca va explicar que «després de Barcelona he pogut plantejar un bon programa d'entrenaments per a les properes cites i afronto la de Bilbao millor físicament que a casa. De tota manera, els rivals no ho posaran fàcil i cal estar atent i concentrat per poder endur-me la victòria en aquesta cursa».