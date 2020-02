Valverde reapareix i diu que ara vol «posar distància»

Amb una barba que li donava un aspecte força diferent al dels últims anys, Ernesto Valverde va ser ahir per primer cop en un acte públic des de la seva destitució com a entrenador del FC Barcelona. El tècnic, que va rebre un premi, va voler destacar que ser entrenador del Barça va ser «una sort increïble», però que ara, després de «molt temps entrenant», el que vol és «posar una mica de distància» amb tot el que va succeir.

Valverde, que diu que només ha vist un partit sencer del seu exequip des que el va deixar, el de Copa a San Mamés, va assistir a la quarta edició del Bilbao International Football Summit, en què va rebre el Premi Referent que li va atorgar l'organització. No va voler revelar quina va ser la raó del seu acomiadament i, preguntat si se sent injustament tractat, va respondre que «no hi penso».



«Et deixa marca»

Pel que fa a la seva etapa al Camp Nou, «tots els clubs et deixen la seva marca, i per a mi entrenar el Barça ha estat una sort increïble. Però també sé què suposa entrenar un club d'aquestes característiques. Ara es tracta de girar full i mirar endavant». En les últimes setmanes «no he vist gaire futbol i, el que he vist, ho he fet de lluny. Quan surts d'un equip hi vols posar distància. Feia molt temps que em trobava en un club que va a 200 quilòmetres per hora cada dia. A tots els entrenadors els costa veure els equips que han entrenat» recentment.

Valverde va reivindicar la lliga, que va guanyar en les dues últimes edicions, com «el torneig que et diu com has funcionat durant tot un any. Altres tornejos, com la Champions, que és molt difícil de guanyar, tenen més glamur, però depenen d'un partit o d'un moment d'inspiració».

Qüestionat per les seves dues nits més dolentes a la banqueta blaugrana, a Roma i a Liverpool, va qualificar els dos partits com a «diferents», segons ell amb més opcions en aquesta última que en la primera.

L'entrenador Ernesto Valverde, nascut a Extremadura, va parlar també en clau de l'Athletic i va recòneixer que la Supercopa que va guanyar precisament contra el Barça va ser un dels moments més importants que ha viscut a les banquetes.