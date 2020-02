El vintè Vila de Santpedor de judo aplegarà 250 joves participants diumenge

El pavelló Rafa Martínez de Santpedor serà l'escenari aquest diumenge, entre les nou del matí i les dues de la tarda, de la vintena edició del torneig Vila de Santpedor infantil de judo, que aplegarà 250 nens i nenes de les categories de benjamins i prebenjamins. Un total de setze formacions, entre les quals un parell de fora de Catalu-nya, han confirmat la seva participació en un esdeveniment que combina l'element competitiu amb el d'aprenentatge.

D'aquesta manera, els judokes que formaran part de la jornada seran d'entre sis i deu anys. No hi ha distinció de sexes, tots participen plegats i, al costat dels tornejos de les diferents categories, hi haurà tallers complementaris per tal de millorar la tècnica individual de cadascun. Tots els membres del Judo Santpedor, coorganitzador de la trobada, al costat de l'Ajuntament de la vila bagenca, es posaran a la seva disposició per impartir pautes pedagògiques, una de les voluntats d'aquesta trobada. En el torneig també hi haurà l'anomenat ippon express, que premiarà el competidor que guanyi un combat amb més rapidesa.

Segons els organitzadors, a mitja setmana havien confirmat la seva presència clubs del Bages i del Moianès com l'Esport-7, el Judo Moià, el Judo Eix Navàs, l'Escola de Castellnou de judo i el Judo Santpedor. També n'hi ha d'altres de la resta de Catalunya, com el Judo l'Hospitalet de Llobregat, el Judo Condal de Barcelona, el Molins de Rei, el Club Judo Pallaresos, el Judo Nova Unió de Blanes, l'Escola Pare Manyanet de Terrassa, el Judo Prats, el Judo Amposta i el Judo Gym Vallès de Cerdanyola. Les dues entitats que seran a Santpedor i provenen de la resta de l'Estat espanyol seran el Proyecto Helios de Saragossa i el Judo Klub Erice de Pamplona.