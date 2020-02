Andorra i Unicaja es veuran les cares avui després de dues grans batalles

El MoraBanc Andorra i l'Unicaja jugaran avui, a les 21.30 hores, la segona semifinal de la Copa del Rei després de deixar fora de competició l'Iberostar Tenerife i el Casademont Saragossa, respectivament, en dos partits emocionants.

En el primer, el MoraBanc es va imposar per 85-87 en un partit de final polèmic. Amb 85-86 en el marcador per als andorrans, i després que Marcelinho perdés la pilota per trepitjar la línia de fons, el mateix brasiler va provocar una falta molt discutible de Senglin per recuperar la pilota. Amb tres segons en joc, el mateix Senglin va atropellar Konaté, del Tenerife. Els àrbitres van compensar la decisió anterior i Hannah va rebre una falta i va sentenciar des del tir lliure. Abans, domini de l'equip d'Ibon Navarro per ofegar els 28 de valoració de Marcelinho.

En el segon enfrontament, el Casademont Saragossa va dur la iniciativa per mitjà d'un extraordinari DJ Seeley, que va acabar el duel amb 29 punts. Però els malaguenys van reaccionar en un gran tercer quart, que va acabar amb un parcial de 28-15, i per mitjà de les bombes de Brizuela, dels triples d'Alberto Díaz i de les aportacions de Deon Thompson, com l'últim robatori de pilota a Seeley, es va imposar per 90-86.