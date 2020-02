El CAM i el CAI participen en l'estatal sub-23 a Salamanca

Un cap de setmana més, els atletes de l'Avinent Manresa i del CA Igualada Petromiralles tenen un atapeït calendari de proves. Sofia Zorrilla (CAM) i Guillem Carner, Hèctor Ramos , Naima Ait Alibou i Anna Asensi (CAI) participen en els Campionats d'Espanya sub-23 a Salamanca. També entre avui i demà es disputen els Campionats de Catalunya de llançaments d'hivern al Serrahima de Barcelona en les categories sub-16 i sub-18 (avui) i sub-20 i absoluta (demà) amb representació tant del CAM com del CAI. Demà diumenge a Torrevieja (Alacant) se celebra el campionat d'Espanya de marxa en ruta amb Mar Juárez encapçalant la representació del CAM en els 50 km i Laura Giménez del CAI en els 10 km juvenils. L'Avinent Manresa femení prendrà part aquesta tarda en l'estatal de clubs màster a la pista coberta de Sabadell. Els carrers de la ciutat Condal acolliran l'eDreams Mitja Marató de Barcelona. També hi ha diverses proves de promoció com el català sub-14 de combinades.