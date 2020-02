El CE Manresa vol aprofitar el bon moment per doblegar un històric Horta en hores baixes

Després que aquesta setmana hagin estat els directius els protagonistes de l'actualitat del CE Manresa, amb la ratificació de la junta gestora per part dels socis, i la seva presentació davant l'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Toni Massegú, conjuntament amb l'anunci públic de la iniciativa #AlCongostiVola, el sorteig d'un viatge per a dues persones a Nova York com a campanya per recaptar fons, ara toca als jugadors i tècnics de la primera plantilla agafar rellevància i continuar la seva bona trajectòria a Tercera Divisió.

Demà diumenge al Nou Estadi del Congost (12 h), el CE Manresa rebrà la visita d'un històric del futbol català, l'Horta. Els barcelonins, que van tenir una arrancada molt bona, han anat perdent gas i actualment ja es troben dos punts per sota dels manresans, havent guanyat només un dels darrers set partits (amb cinc derrotes i un empat). En canvi, els d'Andreu Peralta han guanyat quatre dels últims sis enfrontaments (un empat i una derrota) i s'han situat en novena posició, amb 34 punts, més a prop de les posicions capdavanters (a set punts del play-off d'ascens) que no pas de les places de descens. Per enfrontar-se a l'Horta, Andreu Peralta no podrà disposar del migcampista Miguel Ángel Luque, leisonat.

Tot i una privilegiada novena posició, els blanc-i-vermells pensen encara en assegurar la permanència, que tenen molt a l'abast malgrat els problemes econòmics que arrossega l'entitat i que han fet que la plantilla no hagi pogut cobrar les mensualitats de novembre, desembre i gener. En aquest sentit, sembla que abans d'acabar aquest febrer la junta gestora, que treballa a contrarellotge per trobar diners, podrà fer algun pagament, també a favor dels tècnics del futbol base, sobretot a partir del cobrament de la primera part de la subvenció de la Federació Espanyola pel fet de jugar a Tercera Divisió.

Aquesta tarda (18 h), l'Igualada torna a tenir un partit important per resoldre, en el seu cas, la situació esportiva. Els igualadins, penúltims a la classificació, reben una Pobla de Mafumet que pugna per entrar al play-off d'ascens. Els de Marc Cabestany, que la setmana passada van deixar la cua, tenen el San Cristóbal i el Banyoles, a només quatre punts.