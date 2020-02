Cinc lustres de fidelitat al Bàsquet Berga

«No, no m'havia parat a comptar quantes temporades fa que jugo al Bàsquet Berga. N'he format part quasi tota la vida, però rebre aquest reconeixement et permet reflexionar-hi i valorar-ho», assenyala Albert Tomàs. «Com a esportista, tendeixes a viure i pensar en el dia a dia, sense rememorar la pròpia trajectòria», explicita Oleguer Cruz.

La tercera edició dels Premis Sènior de la Fundació del Bàsquet Català va distingir, el 4 de febrer passat, la fidelitat del pivot Albert Tomàs i del base Oleguer Cruz a l'Associació Esportiva Bàsquet Berga. Tomàs fa 27 temporades que hi milita i Cruz, 24 exercicis.

«Han estat 27 anys de gaudi del bàsquet i de l'esport», sentencia Albert Tomàs. «Des de la meva òptica, una trajectòria tan extensa no és possible sense entorn i uns companys que ho afavoreixin. Als equips del Bàsquet Berga hi prevalen el bon rotllo i la companyonia. L'ambient és molt sa. Ningú se sent més o menys important que un altre jugador i els basquetbolistes que arriben de fora es troben molt ben acollits», detalla el pivot. «Els jugadors del primer equip formem un grup molt cohesionat que destaca per la capacitat d'integrar els nous jugadors esportivament i humana», rebla el base.



Dos baluards

Oleguer Cruz i Albert Tomàs no només són els banderers de la filosofia de treball de l'Associació Esportiva Bàsquet Berga. Conjuntament amb l'ala Marc Ribera, també són els màxims exponents d'una generació de basquetbolistes que ha permès donar continuïtat i consolidar el primer equip de l'entitat i situar-lo, durant quatre temporades, dividides en dues etapes, a Primera Catalana, la segona categoria del bàsquet català. No en va, ambdós van ser copartícips de la refundació d'aquesta formació el curs esportiu 2005-06 i hi han militat de forma ininterrompuda durant les últimes quinze temporades.

Albert Tomàs, de 33 anys, es va incorporar al Bàsquet Berga «als sis o set anys. El club va reobrir l'escola de bàsquet i ens hi vam apuntar dos nens. Durant un trimestre van ser els únics alumnes del meu primer entrenador, Pere Sànchez. Després, de forma progressiva, es va formar un grup més nombrós», rememora.

Oleguer Cruz, de 35 anys, net de l'exjugador del CB Manresa Pere Martí, es va apassionar pel bàsquet «al pati de la casa de l'avi matern», però no va aterrar a l'escola de l'Associació Esportiva fins als 12 o 13 anys.

La diferència d'edat va propiciar que Albert Tomàs i Oleguer Cruz no coincidissin al mateix equip fins a la categoria sub-21, però ambdós van rebre el mestratge de quatre referents del bàsquet berguedà: Pere Sànchez, Agustí de Haro, Jesús Antich i Josep Gomà. Tots dos coincideixen que Gomà «és una institució a l'entitat i un dels entrenadors de qui més hem après. Entenia el joc com ningú i amb la seva exigència ens va permetre donar un salt qualitatiu en l'aspecte tècnic».



La refundació del primer equip

Després que el sub-21 de l'entitat jugués les fases d'ascens al nivell A, la temporada 2005-06 es va refundar el primer equip del Bàsquet Berga amb jugadors provinents de l'equip sub-21 i veterans com Jordi Barbé i Alfred Riera. L'equip va madurar durant quatre temporades a Tercera Catalana i el curs esportiu 2009-10 va signar l'ascens a Segona Catalana. Durant aquest període es van forjar les complicitats i els vincles afectius que encara avui perduren.

El tàndem tècnic integrat per Hug Tuyet i David Quevedo, «un gran motivador», va propiciar l'ascens a Primera Catalana dues temporades després, i el curs següent, amb Moisès Soriano a la banqueta i la incorporació del base navassenc Joan Mesas i del pivot de Puigcerdà Sergi Berenguer, l'equip va assolir la quarta posició a la categoria.

Així va començar la dècada prodigiosa del primer equip del Bàsquet Berga, que, enguany, podria afegir una nova meritòria consecució. Els berguedans, amb Oleguer Cruz, Albert Tomàs i el capità Marc Ribera com a referents, són tercers al grup 4t de Segona Catalana i el proper 23 de febrer juguen un partit decisiu a Matadepera per arrabassar la segona posició als vallesans i accedir a les fases d'ascens.

«El Matadepera és un equip molt físic format per pujar de categoria, però nosaltres no renunciem a superar-lo», afirma Oleguer Cruz. «És un partit clau que pot decidir la posició final de tots dos equips. Per tant, serem ambiciosos», sentencia Albert Tomàs. No en va, ni el base ni el pivot s'han plantejat, a dia d'avui, la re