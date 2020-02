Soferta victòria del Barça davant un ambiciós Getafe (2-1)

Dos gols en el primer temps de Griezmann i Sergi Roberto han donat aire al Barça per consolidar la seva victòria davant un ambiciós Getafe (2-1), que ha donat sempre la cara i ha estat a punt de saltar la banca al Camp Nou.

El duel entre el segon i el tercer de l'campionat ha donat molt de joc. Als blaugrana, amb un projecte en construcció, se'ls ha fet el partit, sobretot en la part final del partit. Quan el millor del teu equip és el porter, sobren explicacions sobre els fets sobre el terreny de joc.

Ha mastegat sorra durant molts minuts, fins i tot ha vist com al Getafe li han anul·lat un gol a instàncies del VAR, però el Barça tenia un pla d'inici, des de la construcció de joc fins a la creació, des de la superació de la pressió a el paper de Marc André ter Stegen, més com un tercer central que com a porter.El duel d'estils entre Setién i Bordalás, que per cert no s'ha saludat, ha ofert un partit vibrant amb dues maneres d'entendre el futbol molt diferents.

El Getafe pressionant fins gairebé el límit de l'àrea de gol de l'Barça i el Barça manejant la situació de la millor manera que ha pogut, minimitzant riscos, assegurant la sortida i treballant molt la transició.I aquí ter Stegen ha tingut un paper fonamental, perquè ha permès al Barça tenir avantatge traient la pilota des del darrere. El Getafe ha forçat errors i ha molestat a força de faltes (4 en els primers 8 minuts), mentre que la primera acció continuada en atac dels locals no ha arribat fins al minut 11.

La lesió de Jordi Alba ha arribat poc després que Leo Messi no decidís en una acció d'un-contra-un davant David Soria; i Jorge Molina ha tingut el gol al seu abast després d'un error de Busquets esmenat per Umtiti.

En la següent acció, s'ha produït un punt d'inflexió del partit. A la sortida d'un córner, Nyom s'ha desfet d'Umtiti, la seva rematada ha estat repel·lida per Ter Stegen i el rebuig ha permès al camerunès anotar el 0-1 al 23.

Però l'àrbitre, a instàncies de l'VAR, ha revisat la jugada i ha vist una falta en atac de Nyom. El gol ha fet tant mal a l'Getafe com aire li ha donat a l'Barça. Fins al final del primer temps, els de Bordalás han tingut només una situació clara per mitjà de Cucurella (m.26), la resta ha estat la demostració que el Barça sap al que juga i totes les accions de perill han estat per als blaugrana.

Una delicat toc de Griezmann ha obert el mur de l'Getafe, el seu vuitè gol a Laliga. Ha rebut el francès una gran assistència de Messi, la seva sisena consecutiva en els últims quatre partits, per al 1-0 i en sis minuts, ha encarrilat el Barça el partit amb un gol de Sergi Roberto.

De lateral esquerrà, Junior Firpo, al lateral dret; el Barça ha teixit una jugada coral i Sergi Roberto ha disparat amb l'esquerra i mig mossegat per al 2-0. Aquest cop, Messi no ha intervingut.L'argentí ha estat el protagonista en les dues últimes accions de perill d'Barça. A la primera, després d'un xut de falta; en la segona, un esplèndid centre de Griezmann i una gran rematada de Messi que ha estat repel·lit per David Soria.

En el segon temps, el Barça ha jugat a controlar i a esperar. Tenia el partit on volia, Ter Stegen jugava més amb el peu que amb la mà i la medul·lar, més que crear, buscava espais per mantenir la possessió.

Fins al minut 66, no ha passat res. Un quart d'hora abans ha aparegut en escena Ángel, el davanter de l'Getafe pretès pel Barça, i en la primera ocasió que ha tingut, la pilota ha acabat a la xarxa, després d'una centrada des de la dreta de Mata.

Àngel ha encertat i amb prou feines ha celebrat el gol. Amb 34 minuts per jugar-se, el partit estava en l'aire (2-1) i tot s'ha accelerat a partir de llavors.Ter Stegen, en una acció felina, ha salvat el 2-2 d'Ángel per doble partida en el 73 i en la jugada de tornada, una internada de Junior Firpo ha permès una gran oportunitat de Griezmann que ha disparat als núvols des de l'àrea petita.

El Getafe ha posat la por al cos als blaugrana al quart d'hora final. Se li ha fet etern al Barça, que no tenia arguments ni cames. A la fi, les estadístiques han demostrat que Ter Stegen ha intervingut amb el peu en més ocasions que Messi. Tot un símptoma.



Fitxa tècnica



2 - FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba (Junior Firpo, m. 22); Busquets, Arthur (Rakitic, m.74), De Jong; Ansu Fati (Arturo Vidal, m. 85), Messi i Griezmann.

1 - Getafe: David Soria; Nyom, Djene, Etxeita, Olivera (Kenedy, m. 52); Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Etebo (Amath, m.67); Mata i Molina (Àngel, m.51).

Gols: 1-0, m.33: Griezmann. 2-0, m.39: Sergi Roberto. 2-1, m.66: Àngel.

Àrbitre: Quadra Fernández (comitè balear). Ha mostrat cartolines grogues al tècnic del Getafe, José Bordalás (m. 19), i a Umtiti (m.49), Mata (m.73), Júnior (m.82), Ansu Fati (m.85) i a Kenedy.

Ha expulsat amb targeta vermella directa el metge del Getafe, Christopher Oyola (m.78).

Incidències: Han assistit al partit 80.409 espectadors en partit de la vint-i-quatrena jornada disputat al Camp Nou.