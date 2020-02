Dos anys de 'brexit' al City de Guardiola

La UEFA va anunciar ahir que sanciona el Manchester City amb no poder competir durant les dues properes temporades en competició europea i trenta milions d'euros de multa per «cometre greus infraccions» en les regulacions de les llicències» de l'organisme europeu «i en els límits financers». La decisió pot ser apel·lada pel conjunt anglès al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) i, de moment, ahir ja va emetre una nota en què acusava de parcial la UEFA i anunciava que buscarà un ens independent perquè jutgi la situació.

La nota de la UEFA deia que el seu òrgan de control judicial, «després de tenir en compte les proves, ha resolt que el Manchester City va cometre greus infraccions a la normativa de la UEFA referida a les llicències i al joc net financer per sobreestimar els ingressos per patrocini en els seus comptes i en la informació subministrada entre el 2012 i el 2016». L'òrgan judicial també acusa el City de «no col·laborar» en cap moment en la investigació, i d'aquí ve la sanció.

Tot aquest procés, de fet, va començar arran d'una investigació realitzada per la revista alemanya Der Spiegel en què es van revelar correus confidencials del propietari del City, el xeic Mansour, en els quals es mostrava que finançava a través de l'aerolínia Etihad els patrocinis de la camiseta de l'equip, l'estadi i l'acadèmia.

Un dels correus va revelar que només una part del finançament procedirà realment d'Etihad, mentre que la resta era aportada per una altra de les empreses de Mansour, l'Abu Dhabi United Group. Aquesta pràctica va contra el joc net financer de la UEFA adoptat el 2011, que intenta evitar que els propietaris dels clubs puguin invertir sense cap límit utilitzant diners que habitualment procedeixen de governs.



Resposta acusatòria

El Manchester City no va trigar a respondre aquesta sanció a través d'una nota. Es va mostrar «decebut, però no sorprès», ja que el seu argument de defensa és que tot el procés l'ha conduït la UEFA i que, per tant, no és imparcial.

Segons el club, aquest «sempre ha anhelat la necessitat de buscar un organisme i un procés independents per tractar de manera imparcial el cos complet de proves irrefutables» que li donarien la raó. Recorda que «el desembre del 2018, l'investigador en cap de la UEFA va anticipar públicament el resultat de la sanció que pretenia imposar-se al Manchester City, fins i tot abans de començar qualsevol investigació. El procés, defectuós i constantment filtrat per part de la UEFA, que ella mateixa va supervisar, deixava pocs dubtes sobre el desenllaç final».

El City també recorda que ja va «remetre una queixa formal davant de l'organisme disciplinari de la UEFA, una queixa que va ser validada per una decisió del TAS». Per això, els anglesos creuen que aquest ha estat «un cas iniciat per la UEFA, processat per la UEFA i jutjat per la UEFA. Amb aquest procés disciplinari ja finalitzat, el club intentarà aconseguir un judici imparcial amb la màxima celeritat possible i, per tant, iniciarà diligències davant del Tribunal d'Arbitratge Esportiu» tan aviat com sigui possible.

Aquesta notícia arriba només dotze dies abans que el Manchester City jugui al Santiago Bernabéu en partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid. Amb Pep Guardiola a la banqueta, l'equip no ha passat en cap ocasió dels quarts de final d'aquesta competició. Només amb Pellegrini d'entrenador va arribar a les semifinals, en què va ser eliminat pel mateix Madrid. L'equip ja no té res a fer a la lliga, però hi té prou marge respecte del cinquè classificat per tenir assegurada la Champions de l'any vinent.