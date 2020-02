l'andorra fa història

Fins ara la millor aportació d'Andorra a la Copa es va produir el 2017 a Vitòria, amb el partit del famós campo atrás que els àrbitres no van assenyalar a Sergi Llull. Aquest 2020 s'ha superat. Primer amb el seu divertit vídeo promocional i, després, passant a semifinals en guanyar el Tenerife, un equip que juga molt bé a bàsquet i, sobretot, que disposa de la parella Huertas-Shermadini, molt difícil d'aturar. L'Andorra ha dominat pràcticament tot el partit amb un gran Todorovic, però quan semblava que amb nou punts de diferència i sis minuts per jugar ho tenia encarat, la tornada de Shermadini a la pista amb quatre faltes va donar aire als canaris, que, amb Huertas al capdavant, van capgirat el marcador fins arribar a un final boig. Amb +1 per als andorrans i a manca de 3 segons, Huertas va trepitjar la línia de fons. Hi va haver temps per a una falta d'atac de l'Andorra i per a una pèrdua dels insulars, que ja no van tenir marge per tornar a remuntar.