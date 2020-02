L'Igualada Rigat té un compromís d'alt nivell a la pista del Barcelos

L'Igualada Rigat ha preparat durant la setmana l'anada dels quarts de final de la WS Europa Cup que els arlequinats han de jugar aquesta tarda a Portugal, a la pista del Barcelos (21.30 h).

El tècnic del conjunt igualadí, Francesc Linares, té clar que «és un dels partits atractius d'aquesta temporada, dels que agrada jugar. El Barcelos és un equip que estava instal·lat a la segona corona de l'hoquei portuguès, darrere mateix dels quatre grans. Lluitava amb ells però no acabava de fer el pas. I aquest any l'ha fet. S'ha posat allà dalt. Ha estat líder. Ara és quart a molts pocs punts del primer. És un conjunt de rendiment molt alt. Hem de veure si el podem agafar una mica despistats perquè estan molt centrats en la lliga perquè tenen una oportunitat d'or aquest any d'entrar en zona Champions. A Barcelos hem de fer que el temps corri però el marcador no».