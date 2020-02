El PSG i el Chelsea són al punt de mira

? La sanció sobre el Manchester City publicada ahir ha de fer estar alerta al París Saint-Germain i al Chelsea, dos clubs que també ingressen diners de dubtosa procedència i que també estan sent investigats per la UEFA. En el cas dels francesos, els diners arriben directament de part del Govern de Qatar i, en el dels londinencs, del multimilionari rus Roman Abramovich. Els clubs tradicionals europeus han denunciat les últimes temporades el finançament dels tres clubs per considerar que operen amb el suport de governs. Aquesta injecció econòmica ha servit a aquests conjunts per obtenir en els darrers anys els millors resultats de les seves històries, sobretot a nivell nacional.