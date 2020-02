El Solsona farà un pas ferm cap a la promoció si venç l'Artesa de Segre

El Solsona, segon classificat al grup 5 de Segona Catalana, té demà a la tarda (16 h) un dels partits més importants de la temporada. Els solsonins reben la visita del tercer classificat, l'Artesa de Segre. Els dos equips estan separats per sis punts i, en cas de victòria solsonina, en serien nou pel que el pas cap a la promoció d'ascens a Primera Catalana no seria definitiu, però gairebé, tenint en compte que el gol average també seria favorable al Solsona després de vèncer a la primera volta per 0 a 1.

L'equip que dirigeixen Joan Corominas i David Andreu porta una trajectòria excepcional, només superada pel líder, Borges Blanques, que, en les vint jornades, només ha cedit dues derrotes. El Solsona, per la seva part, ha guanyat 14 partits, n'ha empatat tres i n'ha perdut tres més.

També a Segona Catalana però en el grup 4, la jornada torna a ser interessant per als equips de casa nostra. Aquesta tarda, un Berga necessitat es desplaça al complicat camp del Sant Julià de Vilatorta (16 h); un quart d'hora més tard, el Calaf iniciarà el seu partit com a visitant amb el Vic Riuprimer; ja demà, a les 12 h, Can Trias-Gironella i Sabadell B-Joanenc; i a la tarda (16.30 h), el Sallent rebrà el penúltim classificat, La Torreta. Al grup 3, el cuer San Mauro juga avui a casa de l'Olivella (16 h).