Un Barça tou sobreviu a la barra lliure

Equador de la segona part. Amb 2-0 al marcador Ansu Fati va a buscar una pilota a prop de la posició de la banqueta del Getafe i, quan aquesta ja ha sortit, el lateral Nyom, un armari encastat que l'havia provocat durant tot el partit, li clava una empenta a traïció i l'envia a terra. Cuadra Fernández, un àrbitre que ha quedat dit per activa i per passiva que no és digne de ser a Primera, s'estalvia la clara groga. Gairebé cap company d'Ansu el va a defensar. La intimidació ha obtingut resultat.

El Getafe, un equip intensíssim que ahir va cometre trenta faltes, rècord de la temporada, i només va veure dues targetes grogues, va estar a punt d'aprofitar que el Barça actual, que ahir va perdre per lesió Alba, està agafat amb pinces. Amb el gol del futurible Ángel va fer patir un públic que va deixar anar alguns xiulets per la falta de duresa i de joc. Alguns jugadors, com Busquets i Rakitic, estan espremuts físicament i no aguanten aquests ritmes. Ahir, la qualitat i un punt de sort van salvar el Barça, però no s'albira gaire futur en un grup que sobreviu com pot.

Com era d'esperar, Bordalás, el tècnic del Getafe, va plantejar un partit amb pressió molt alta. Els seus jugadors van anar un contra un amb els defenses del Barça a l'hora de treure la pilota de darrere, i això obligava els blaugrana a recórrer a Ter Stegen i a patir. Això sí, quan es trencava la primera pressió, els locals tenien molt camp per córrer, un espai que van trobar en el tram final del període.

Però abans el Getafe va ser millor. Tret d'una passada darrere de la defensa de Busquets que Messi va rematar massa fluix, gairebé no es va veure el porter David Soria, i sí molt la porteria blaugrana. En el minut 20, a més, es va lesionar Alba i, tot seguit, Busquets va perdre una pilota marca de la casa que Umtiti va haver d'enviar a córner davant de Molina. Aquest es va llançar, el mateix Molina va guanyar l'acció a un Busquets negat en les accions defensives de cap, Ter Stegen va parar i Nyom va afusellar el gol. A l'inici de la jugada, però, el dur defensa camerunès havia connectat un crochet a Umtiti que el VAR va veure. La clara targeta va anar a parar als llimbs.

Canvi de rumb

El Barça va fer un clic amb el gol i va començar a trobar més espais. La inèrcia s'havia capgirat i, en el minut 33, un molt bon Umtiti va conduir enmig dels defenses, va fer una gran passada a Messi i aquest, amb toc de primera i túnel a Etxeita, va assistir Griezmann, qui, amb una subtil rematada amb l'exterior del peu esquerre, va superar Soria.

El Barça va poder fer un segon en una acció d'Ansu que va defensar Etebo, i el va trobar tot seguit en un desplegament de Messi cap a Sergi Roberto. El jugador de Reus va iniciar i finalitzar la jugada que va passar per Griezmann, Messi, Arthur i Junior. El dominicà va centrar, Ansu no hi va arribar i el lateral de l'altra banda va rematar a la xarxa. I encara va tenir sort el Getafe perquè, en el descompte, Messi hauria pogut fer el tercer, de cap, a passada de Griezmann, però el va evitar la parada de Soria.

Gol i patiment

El partit semblava controlat en els primers minuts. El Barça va tenir una arribada, mitjançant Messi, i Bordalás va situar Ángel, que potser canvia de camiseta demà, i Kenedy. Del no-res va arribar el gol. Mata fa una centrada a l'olla, Piqué erra per únic cop en tot el partit i el davanter canari, amb molta classe, situa una volea a la xarxa.

I, des d'aquest moment, el caos. Ansu va avisar, però el Getafe va poder empatar en una falta lateral, penosament defensada com totes, en què Ángel remata, Ter Stegen fa una aturada miraculosa i després evita la rematada a boca de canó de Mata. És cert que tot seguit Griezmann va fallar l'ocasió de la tarda, en enviar a la graderia un xut que havia de ser gol, i el mateix francès va rematar massa creuat quan tenia Ansu sol, però el Barça es va espantar i va anar a defensar el resultat, quan no sap fer-ho. Cuadra deixava fer faltes sense targeta als madrilenys i, tot i que aquests no van tornar a disposar de cap arribada clara, el final del partit va ser un martiri. El Barça resisteix una setmana més, però queda clar que quan el rival, a més de ser més intens, tingui qualitat, potser ja no ho farà més.