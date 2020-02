El Cadí venç el Mann Filter i deixa enrere un rival directe pel play-off

El Cadí la Seu no va donar cap opció al Saragossa i va aconseguir deixar enrere un rival directe en la lluita per entrar al play-off pel títol. Les jugadores urgellenques van fonamentar un sòlid tercer quart, i gràcies en aquell període a l'encert de Jovana Nogic i Elin Gustavsson, la victòria davant un Mann Filter Saragossa en un clar ascens de joc després d'un primer tram de temporada dubitatiu.

Les de la Seu van arribar a tenir setze punts de marge (64-48) quan quedaven sis minuts per al final. La constància de Tinara Moore sota el cèrcol (18 punts i 11 rebots) va acabar sent decisiva tot i l'empenta en el bàndol rival de l'exurgellenca Merritt Hempe. Els primers vint minuts van ser molt equilibrats. Hempe i Diallo superaven les locals des de prop de l'anella. A poc a poc, però, i amb els moviments efectuats per Bernat Canut des de la banqueta, el Cadí va anar entrant en el partit amb més efectivitat i amb molta paciència va aconseguir les primeres distàncies (27-20). Però li duraven poc. Ara Hempe, ara Sofia Simon, el Saragossa mantenia l'equilibri. Fins que després del descans, vuit punts seguits de Nogic (amb dos triples) i nou de Gustavsson més un seguit de decisions arbitrals encertades o no que van afavorir les urgellenques van encarrilar una victòria que Sydney Wiese, Moore i Irati Etxar-ri es van encarregar de certificar al darrer tram del matx.

La setmana vinent el Cadí la Seu visitarà la pista del Ciudad de la Laguna.