Un CE Manresa insistent no ha tingut premi (0-1)

El CE Manresa ha vist tallada la seva bona dinàmica, després de dos triomfs de dos triomfs seguits, en caure derrotat, al Congost, per un Horta que ha aprofitat el seu encert de cara a porteria en una ocasió aïllada a la represa. Els manresans han disposat de bones oportunitats però l'exporter blanc-i-vermell Yamandú no ha permès que cap d'elles es convertís en gol. El cert és que els d'Andreu Peralta han insistir per aconseguir almenys l'empat, però en aquesta ocasió sense sort de cara a porteria.