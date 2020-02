Hazard torna tres mesos després a la convocatòria del Madrid davant el Celta

El Reial Madrid buscarà aquesta nit al Santiago Bernabéu (21 h), en el retorn del belga Eden Hazard, la seva sisena victòria consecutiva a la Lliga Santander per reforçar el seu lideratge, en el seu enfrontament davant el Celta de Vigo que espera donar continuïtat al triomf davant del Sevilla per sortir de les posicions de descens. La gran novetat a la convocatòria per al conjunt blanc serà la incorporació del lesionat Eden Hazard. Gairebé tres mesos després, el belga tornarà a jugar amb el Reial Madrid. En aquest temps, el jugador blanc s'ha perdut 16 partits entre totes les competicions.

«Si compto amb ell per a avui és perquè ja està bé físicament, haurà d'anar agafant el ritme, però ja està bé», va comentar un Zidane que no es refia d'un Celta que flirteja amb el descens. Zidane no va voler mullar-se sobre la sanció que la UEFA va imposar al Manchester City, rival del Madrid als vuitens de final de la Champions, «no és una situació que afecti l'eliminatòria. És un equip molt bo i ens espera una eliminatòria molt dura», va comentar.

El Celta de Vigo, sota les ordres del seu tècnic, Óscar García, sortirà amb una més que probable defensa de cinc, amb Jeison Murillo, recuperat d'un esquinç de genoll, que podrà completar l'eix de la defensa acompanyat dels centrals Aidoo i Araujo. Smolov i Aspas completaran la punta d'atac. El conjunt del Celta no guanya a la Lliga al Bernabéu des del 2006. En canvi a la Copa va gua-nyar el 2017 a l'anada dels quarts.