El Leipzig goleja el Werder Bremen i és líder a falta del duel d'avui del Bayern

El Leipzig va sumar una nova victòria a casa després de superar amb solvència el Werder Bremen (3-0). El conjunt dirigit per Nagelsmann se situa líder en solitari de la Bundesliga amb dos punts de marge quan encara falta el partit del Bayern de Munic, que visitarà el camp del Colonia (15.30h).

El Leipzig no va donar cap opció al seu rival i al descans ja dominava per un clar 2-0. Klostermann va inaugurar el marcador a mitjans de la primera meitat i Shick va ampliar distàncies abans del descans a assistència del ter-rassenc Dani Olmo. A la represa Mukiele va sentenciar amb un gol ràpid que va deixar sentenciat el partit amb el 3-0 final.

En els altres partits el Borussia Mönchengladbach va golejar a domicili davant del Düsseldorf (1-4), el Bayer Leverkusen va patir per sumar els tres punts al camp de l'Union Berlín (2-3), l'Hertha de Berlín també va guanyar per la mínima davant del Paderborn (1-2), el Wolfsburg va superar el Hoffenheim també per un gol de diferència (2-3) i l'Augsburg i el Friburg van empatar (1-1).