El Madrid convoca com a tercer porter el berguedà Toni Fuidias per visitar el Celta

arxiu particular

Toni Fuidias arxiu particular

El porter del juvenil A del Reial Madrid, el berguedà Toni Fuidias, que va arribar a la pedrera blanca el 2013 procedent del Gimnàstic de Manresa, ha entrat a la llista facilitada per Zinedine Zidane per al partit contra el Celta de Vigo d'aquest vespre. Ja ho va fer durant la pretemporada amb la primera plantilla davant la Roma. El jove porter serà el tercer porter del primer equip en aquest enfrontament, en la qual suplirà a Diego Altube per jugar amb el Reial Madrid B. La lesió de Javi Belman ha ocasionat aquest ball de porters.

Toni Fuidias es troba les últimes setmanes alternant la dinàmica de porter suplent del filial de Raúl González, encara que el major nombre de minuts els ha tingut amb el juvenil A.