El Madrid passa per damunt d'un València desconegut

El Reial Madrid disputarà la seva setena final seguida de la Copa del Rei de bàsquet després de destrossar un València de Jaume Ponsarnau que no es va ni acostar a l'equip que havia eliminat el Barça 48 hores abans. Els blancs, que van arrencar amb un 9-0 favorable, van desarticular totes les opcions ofensives del conjunt taronja i van acabar, fins i tot, dosificant peces de cara a la final d'avui.

El base Campazzo va liderar en tot moment el conjunt de Pablo Laso. Amb el base titular, Sam van Rossom, lesionat, ni Guillem Vives, ni Quino Colom no van podder fer res per aturar les evolucions del base argentí qui, a més de repartir joc com sempre, ahir també va estar particularment encertat de cara a cistella.

Un cop superat un inici dubitatiu, amb 9-0 en contra, gràcies a Doornekamp, autor de set punts, el Madrid va tornar a trobar el camí de la cistella amb els triples de Randolph, Causeur i Campazzo i els rebots de Tavares, que ja n'acumulava set al descans. L'equip valencià no existia en atac i, prova d'això va ser que només va poder anotar 20 punts en els primers vint minuts. La diferència en totes les variables era abismal.

Res no va canviar a la represa. Tot el contrari. El Madrid va sumar cada vegada que atacava i va trencar el duel als quatre minuts amb un resultat de 52-31. Tots els dubtes del duel de quarts de final contra el Bilbao es van evaporar i l'avantatge va anar creixent fins als 23 punts del final del tercer període.

En l'últim, triples de Thompkins, absent en l'anterior partit, i de Carroll van fer augmentar la distància fins a uns trenta punts que van quedar matisats al final. El Madrid buscarà avui un títol que se li ha escapat contra el Barça en les dues últimes edicions. Ahir els blaugrana no eren al seu camí i el seu botxí no va presentar-li gaire batalla.