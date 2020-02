El Manresa FS cedeix la derrota contra el segon classificat en un últim minut clau

Només faltava un minut i escaig quan l'ala Carles Lavado va veure una escletxa en la defensa mataronina i va rematar. El seu xut ras i llunyà, arran de pal, va sorprendre el porter del Lamsauto Futsal Lleida i va suposar el provisional empat a quatre. Era el fruit anhelat pels blanc-i-vermells després de jugar amb porter jugador durant més de dos minuts.

Aleshores, els manresans van optar per buscar el triomf que els havia de situar a només tres punts del segon classificat, el Futsal Mataró, a falta de nou partits per al final de la lliga regular, i es van abocar a l'atac sense situar a la pista a un dels seus solvents porters. En aquest context, una acció ofensiva descoordinada va propiciar una pèrdua de pilota de Carles Corvo i el preceptiu contracop visitant. I la jugada va finalitzar amb el pitjor resultat possible. Els mataronins van superar l'oposició d'Asis, el porter jugador del Manresa FS, i Jue va segellar la victòria dels del Maresme a porteria buida, ja en l'últim minut de partit (4 a 5). El gol va desfer un empat just i va minimitzar de forma significativa les possibilitats dels blanc-i-vermells de lluitar per la segona i la primera posició en el tram final de la lliga.



Superioritat visitant a l'inici

La intensitat que van exhibir els mataronins des dels primers minuts del partit va palesar que l'equip d'Albert Saba ambicionava vèncer al Pujolet. Els del Maresme van ser superiors als manresans durant el primer període i amb la seva pressió a pista contrària van recuperar nombroses pilotes amb què iniciar ràpides transicions ofensives. Rafita (min 5) va aprofitar un rebot dins l'àrea blanc-i-vermella per donar avantatge al seu equip. Sis minuts després, Uri López va culminar un contraatac amb el segon gol visitant. Les rematades llunyanes de Corvo, Asis i Lavado no suposaven una gran dificultat pel porter visitant Isaac, però una gran jugada individual de Pep Costa va permetre a Asis minimitzar el desavantatge (min 16) i una segona cavalcada, aquesta d'Aaron, va propiciar el gol de l'empat de Carles Ambròs.

A la represa, Ambròs va situar el 3 a 2 amb un xut inapel·labe (min 24). Tot i això, els mataronins es van refer i van capgirar el marcador amb dos gols molt seguits. El primer va ser conseqüència d'una descoordinació defensiva local, i el segon, d'un xut centrat desviat per un defensa.