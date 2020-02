El Sala 5 Martorell es refà de l'ensopegada a Salou i goleja el Lleida en el segon període

No hi ha millor manera per refer-se d'una inesperada derrota per golejada que infligir el mateix càstig al proper oponent. Això és el que ahir va fer el Sala 5 Martorell. Els jugadors de Víctor González es van imposar al Lamsauto Futsal Lleida per 6 a 2, un triomf que permet als martorellencs sumar els mateixos punts que el quart classificat, el Manresa FS, i afermar les seves aspiracions de jugar l'anhelat play-off pel títol.

Malik va donar avantatge als locals al primer minut, però Kostadinov i Joel Flix van capgirar el resultat (min 8). Oussama va reequilibrar el marcador dos minuts després i Iván Mínguez va propiciar el 3 a 2 que reflectia l'electrònic al descans, després d'un competit primer període. A l'equador de la represa, David Muñoz i Rincón van setenciar el matx. Ja a l'últim minut, el porter Héctor Pérez va arrodonir la golejada local.