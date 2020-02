Toni Bou completa el repòquer i també s'imposa a Bilbao

El pierenc Toni Bou va completar el ple de triomfs ahir a la nit a Bilbao i és a un pas del seu catorzè mundial en pista coberta. Ahir va guanyar Adam Raga en la final de la competició que es va disputar a la capital biscaïna, l'avantpenúltima de la temporada hivernal, i ja es podria proclamar campió en la propera, el 21 de març a la ciutat austríaca de Wiener Neustadt. Només un accident o una lesió ho podrien impedir.

En la cita basca, Bou només va poder ser segon, darrere de Raga, en la primera fase, en què va penalitzar 8 punts per quatre del seu rival. Tercer va ser el francès Benoit Bincaz i van quedar fora de competició Miquel Gelabert i el britànic Toby Martyn. En la segona fase, Bou va entrar a la final amb 12 punts, davant de Bincaz (22) i Jorge Casales (25). Raga, per la seva banda, va fer 9 punt si va superar Jeroni Fajardo i Gabriel Marcelli, que van empatar amb 17. Bincaz va ser tercer i en la final, Bou va mantenir a ratlla el seu rival i va marcar la diferència en la zona 3 per derrotar-lo per 9-13.