Andreu Peralta: «En el global hem tingut el control del partit i les millors ocasions»

L'entrenador del CE Manresa, Andreu Peralta, va comentar al final del partit que «a la primera part ens hem precipitat en moltes ocasions per voler arribar massa aviat a la porteria contrària. En global, però, hem tingut el partit controlat i les millors ocasions, però ells ens han matat en l'única oportunitat que han tingut a la segona part; no considero just el resultat, almenys hem merescut un gol. Malgrat la derrota, cal felicitar l'equip per l'ambició que ha tingut. Hem de seguir perquè un cop més s'ha demostrat el que costa sumar una victòria en aquesta categoria. Nosaltres teníem una millor dinàmica que l'Horta, però precisament les dinàmiques hi són per trencar-les, i ells ho han fet».

El segon tècnic de l'Horta, Raúl Matito, va reconèixer que «la nostra dinàmica era dolenta quant a resultats, però no tant de joc. Aquest resultat, que ens fa molt contents, dona continuïtat a les nostres bones sensacions. A vegades, com ha passat al CE Manresa, quan tens ocasions i no les encertes, et penalitza. En el nostre cas, ha estat a la inversa d'altres ocasions, hem tingut encert amb poques arribades. El nostre triomf ha estat basat en la solidesa en l'aspecte defensiu. A més, hem sabut patir en els moments de més pressió dels locals».