El Barça va contractar una empresa que va atacar jugadors, oposició i llegendes del club

El Futbol Club Barcelona va contractar els serveis de l'empresa I3 Ventures segons ha informat el programa 'Què t'hi jugues', de SER Catalunya. La companyia es dedica a crear estats d'opinió en les xarxes socials amb l'objectiu de protegir la reputació de Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva i d'altra banda, erosionar la imatge de persones i entitats que tenen relació amb el Barça.

Sempre segons el informat pel 'Què t'hi jugues', I3 Ventures gestiona desenes de comptes a Facebook i Twitter que han publicat continguts amb l'objectiu d'atacar la imatge de jugadors com Messi i Piqué. També haurien publicat contingut sobre llegendes de el club com Pep Guardiola, Xavi, Puyol, possibles rivals a les properes eleccions com Víctor Font, Joan Laporta o Agustí Benedito, el president de Mediapro Jaume Roures entre altres responsabilitats de l'escena catalana. Aquests comptes van ser creats al novembre de l'2018.