El Barça trenca sis anys de domini dels blancs i guanya amb una cistella al final

El Barça va posar ahir final a l'hegemonia del Reial Madrid, que havia guanyat les sis últimes edicions de la Minicopa ACB. Els blaugrana es van imposar per un ajustat 65-67 en un partit que es va decidir en els últims segons amb dues cistelles del pivot Ousmane Alpha.

El Madrid va acusar les 22 pilotes perdues que va tenir i va arribar al descans perdent per dos punts (28-26). Després de les dues cistelles d'Alpha del final, va disposar de quinze segons per forçar una pròrroga o guanyar amb un llançament de tres punts, però es va estavellar contra la defensa rival i no va arribar ni a llançar.

De l'equip campió va destacar Dayan Nessah, que va estar a punt d'aconseguir un triple doble amb 15 punts, 10 rebots i 9 assistències. Alpha va anotar 16 punts i va capturar set rebots, a part de ser escollit el millor jugador del torneig. Van completar el cinc inicial el madridista Hugo González, Jorge Carod del València i Álvaro Gallego del Coosur Betis. En el partit pel tercer lloc, els andalusos van derrotar els valencians per 73-88. L'Unicaja va vèncer el Canàries en la lluita pel cinquè lloc i el Joventut va derrotar l'Obradoiro per ser setè.