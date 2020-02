El CG Puigcerdà clou en quart lloc la lliga regular i es trobarà el Barça al play-off

La lògica es va imposar i el Club Gel Puigcerdà no va poder sorprendre el Barça en la vintena i última jornada de la fase regular de la Lliga Nacional. Els cerdans van cedir per 4 a 7 (1-2, 3-3 i 0-2) a la seva pista i van acabar aquesta fase de la competició en quarta posició. Per tant, el seu oponent a les semifinals del play-off pel títol, que començaran a disputar-se el proper dissabte, 29 de febrer, serà el totpoderós equip blaugrana, primer classificat a la fase regular.

Els groc-i-negres van oposar una forta resistència al seu oponent i van competir per puntuar fins que Eloi Sin Arumí va materialitzar el 4 a 6 quan faltaven sis minuts per a la conclusió del tercer període. En l'altre partit de la jornada, el Txuri Urdin va derrotar el CH Jaca (5 a 2). Així doncs, la classificació final de la fase regular ha estat la següent: 1r Barça, 33 punts; 2n CHH Txuri Urdin, 30; 3r CH Jaca, 21; 4t CG Puigcerdà, 19 i 5è SAD Majadahonda, 17.

El primer partit de la semifinal es jugarà a Puigcerdà, mentre que el segon i un hipotètic tercer es disputaran a Barcelona, el 7 i el 8 de març. L'altra semifinal la dirimiran el Jaca i el Txuri Urdin.