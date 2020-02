exhibició del nou campió

Arribaven a la final el Madrid, amb Laso, 18 títols a la banqueta, i l'Unicaja de Casimiro, amb la lliga del 1998 del TDK Manresa com a gran èxit. Pavelló ple de gom a gom, amb un ambient increïble, per empènyer els locals a tombar el Madrid. Minut 14. Final liquidada. El Madrid guanya de 21 punts i els locals aferrant-se a Brizuela per intentar el miracle. Per aquest Madrid va estar intractable. Va passar per damunt del rival, com dissabte contra el València, per defensa, intensitat i qualitat en atac. De nou amb Campazzo al comandament, merescudíssim MVP, ahir acompanyat per Carroll, van anul·lar els petits de l'Unicaja, la seva millor arma. Van encertar des de la línia de tres amb 17 triples dels blancs per 4 dels locals, i amb la seva superioritat a la pintura. El 68-95 final reflecteix el que es va veure a la pista. Estranya Copa del Rei, amb quatre increïbles partits a quarts i, per contra, dues semifinals i la final amb massa diferències.