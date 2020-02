Fornells signa la remuntada de l'Artés

El Club Bàsquet Artés va sumar una patida i treballada victòria a la seva pista, en la visita d'un Castellbisbal que va plantar cara fins als darrers segons, quan un triple de Jordi Fornells va fer embogir d'alegria els aficionats bagencs.

Els jugadors visitants van dur el ritme del partit des de l'inici, i van dominar tant ofensivament com defensivament. Per la seva banda, als jugadors dirigits per Jordi Estany els costava trobar situacions de tir per culpa de la poca circulació de pilota i la minsa claredat ofensiva. Això va fer que el Cas- tellbisbal agafés dos punts de renda al final del primer quart (19-21). En el segon, la tendència va ser pràcticament la mateixa, i els visitants ho van aprofitar per ampliar les distàncies fins als nou punts amb els quals es va arribar a la mitja part (28-37).

En la segona meitat els bagencs van pressionar en defensa i van millorar en atac, i gràcies a aquest fet van poder tornar a entrar en el partit i van retallar les distàncies fins sls cinc punts al final del tercer quart (49-54). En els deu darrers minuts els locals, empesos per una afició que no va deixar de creure en el seu equip en cap moment, van seguir treballant i van empatar a 68. Posteriorment van desaprofitar dues accions per situar-se davant en l'electrònic, i a l'altra cistella el Castellbisbal estava més encertat i va situar-se quatre punts per sobre. Tot seguit, Portella va anotar una cistella ràpida i Jordi Clotet va fer falta a Marc López, que va errar els dos tirs lliures. En el darrer atac del duel semblava que seria Portella qui es jugaria el tir, però la defensa rival li ho va impedir. Aleshores va trobar Fornells alliberat, que va anotar el triple decisiu.