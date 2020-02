Un gol de Jordi Méndez permet somiar en la remuntada l'Igualada Rigat HC

Una remuntada difícil d'assolir, però no inabastable per classificar-se per a la Final Four de la World Skate Europe Cup. Això és el que necessitarà l'Igualada Rigat HC el proper 14 de març, a les Comes. Un gol de Jordi Méndez quan només faltaven 56 segons per a la conclusió del partit a Barcelos permet somiar els igualadins en la gesta de vèncer per dos o tres gols el temible equip portuguès.

Tal i com es preveia, la visita al Pavilhao Municipal de Barcelos, ple a vessar d'espectadors, va ser un repte propi de la màxima competició continental. Al minut 5, Luis Querido va transformar un rigorós penal i va donar avantatge als jugadors de Paulo Ferreira.

Els arlequinats van oferir la seva millor versió, però l'argentí Ezequiel Mena i Alvarinho Meira van situar un perillós 3 a 0 a l'electrònic (min 18). Sergi Pla va reduir el desavantatge abans del descans i Ton Baliu, amb dues grans accions individuals va empatar al primer tram de la represa (min 33). Els locals van reaccionar i van posar setge a la porteria igualadina amb un atac ferotge i constant. Un altre argentí, Franco Ferruccio, va materialitzar el 4 a 3 amb un tir llunyà que va canviar de trajectòria en fregar algun jugador dins l'àrea d'Elagi Deitg.

Els gols següents de Mena i Ferruccio van retornar als locals un marge inabastable (6 a 3), però, ja en l'últim minut, Ton Baliu va servir una pilota a l'àrea local que Jordi Méndez va empalar a gol.