Un gol matiner de l'Olivella impedeix al San Mauro sumar fora de casa

El San Mauro va caure per la mínima al camp de l'Olivella i no va poder reforçar la victòria de la darrera jornada amb un altre resultat positiu. Els anoiencs no van perdre la cara al partit en cap moment, però l'Olivella només va necessitar un gol de Tremiño en la primera fase del matx per sumar els tres punts. Amb aquesta derrota, el San Mauro continua enfonsat al fons de la classificació amb 15 punts, i haurà de tornar-se a fer fort a casa en la propera jornada per no allunyar-se de la salvació.