La insistència del CE Manresa no té premi

El CE Manresa va veure tallada la seva bona dinàmica, després de dos triomfs seguits, en caure der-rotat, al Congost, per un Horta que va aprofitar el seu encert de cara a porteria en una ocasió aïllada a la represa. Els manresans van disposar de bones oportunitats però l'exporter blanc-i-vermell Yamandú no va permetre que cap d'elles es convertís en gol. El cert és que els d'Andreu Peralta van insistir per aconseguir almenys l'empat, però en aquesta ocasió sense sort de cara a porteria.

Només començar, en el minut 5, en una ràpida acció de contracop, Cuello va posar la pilota a la banda cap a Walter Fernández, aquest va avançar en direcció a la porteria contrària i va assistir David Sánchez, que en l'u contra u es va trobar de cara a sobre Yamandú sense poder-lo superar. Després d'aquesta acció clara de gol, els dos equips van tenir dificultats per superar els respectius sistemes defensius de l'equip contrari. Les dues formacions estaven molt ben plantades, i en el cas del CE Manresa, els seus jugadors es feien un fart de recuperar pilotes al mig del camp, el que els permetia tenir més domini del joc, tot i que després tenien dificultats per arribar als dominis de Yamandú. En el minut 17, a un llançament de Walter Fernández des de la banda esquerra no van arribar a rematar-la dos jugadors del CE Manresa per ben poc.

A l'equador del primer temps es van igualar les forces al mig del camp però seguia sense haver-hi oportunitats clares. Al minut 31 va arribar la pilota als peus de Fran Orellana dins l'àrea escurat a la banda dreta; el davanter blanc-i-vermell va superar la sortida desesperada de Yamandú, però el porter de l'Horta va reaccionar molt bé i al final va fer-se amb la pilota esvaint el perill.

En els darrers minuts de la primera part, el CE Manresa va tornar a dominar, però el marcador no es va moure i els jugadors van anar al descans amb l'inicial 0 a 0.

A la represa, els d'Andreu Peralta van sortir més vius, amb més empenta, tot i que l'Horta, amb ràpids contracops, sobretot per la banda esquerra, causava algun ensurt. En el primer minut del segon període, el visitant Coro va xutar massa creuat. En el minut 58, Bernat ho va provar de lluny amb un fort xut que va sortir a fora una mica desviat; en el minut 62 ho va provar David Sánchez amb un llançament de falta directa, massa alt. I tot i portar la iniciativa el CE manresa, en el minut 64 Nolla superava Pol Busquets amb un xut creuat. El 0 a 1 va fer mal als locals i els va costar refer-se. En el minut 70, els manresans van tenir una doble ocasió per empatar, però Yamandú i la cara d'un defensor visitant ho van impedir. Fins al final del partit, els jugadors locals van pressionar de valent el seu rival. En el minut 78, Fran Orellana no va arribar a la rematada d'una centrada de Walter Fernández de cap; en el 83, xut de Bernat que va aturar Yamandú. I tres minuts després, en una altra gran oportunitat, el central francès Florent va picar la pilota amb el cap lluny dels dominis de Yamandú, va rascar el pal i va anar a fora. En els últims minuts, l'Horta va aconseguir neutralitzar els atacs del CE Manresa amb alguna possessió llarga, i va disposar d'una bona ocasió com la que va tenir Guillem i que va avortar Florent desviant el xut a córner.

Diumenge, el Manresa visita el Castelldefels (12 h), equip que té dos punts més que els manresans a la taula classificatòria.