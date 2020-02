El Joanenc no aprofita el domini del primer temps i es veu superat a Sabadell

El Joanenc va sumar una nova derrota en la seva visita al camp d'un Sabadell B necessitat de punts. L'equip bagenc dirigit per Abel Arisa va ser molt superior durant la primera meitat però no va poder acabar d'aprofitar aquest domini en el marcador. Els groguets que van gaudir de la possessió de la pilota van poder desfer l'empat amb un gol de Martí Payeras al minut 13.

Aquest gol va donar tranquilitat als jugadors visitant que van continuar dominant i creant les millors ocasions de gol. Els bagencs n0 van acabar de materialitzar les seves oportunitats i van deixar viu a un conjunt local que va ser capaç d'empatar just abans de marxar al descans. Ambdós equips van enfilar el túnel de vestidors amb un resultat que no reflectia la superioritat del Joanenc, 1-1. A la represa la dinàmica va canviar per complet i el conjunt local va ser millor. Els jugadors sabadellencs van reaccionar a la segona meitat i van portar el pes del joc. A mitjans de la represa, l'àrbitre no va xiular un clar penal a favor dels visitants per unes clares màns dins de l'àrea del Sabadell.

Aquesta situació va desconcentrar als jugadors d'Abel Arisa que van veure com mica en mica l'equip de casa avançava línies i sortia a buscar els tres punts amb molta insistència. Fruit d'aquest ímpetu, els locals van trobar recompensa i van poder marcar el 2-1 i posar-se per davant a falta de poc temps per finalitzar l'enfrontament. Els jugadors visitants van sortir a la desesperada per intentar rescatar un punt però ja no van tenir cap opció per empatar.

Tot i la derrota el Joanenc continua una jornada més a la zona cómode de la classificació. En la propera jornada de la competició els jugadors groguets rebran la visita del Sant Julià de Vilatorta.