La Joviat és més dèbil en un partit on les defenses són les protagonistes

La Joviat no va poder batre un dels rivals directes de la categoria, l'Hospitalet, que es va mostrar més decidit i concentrat al llarg del partit i va evitar que les manresanes aconseguissin el tercer triomf consecutiu com a locals.

Partit decisiu en la classificació per la lluita per la permanència. El matx va començar amb nervis en el primer període. La Joviat no va entrar bé en el partit, i al final del quart l'Hospitalet ja era vuit punts per damunt amb el 9 a 17. Passat el primer parcial, la Joviat podria somriure per primera vegada. Després d'encallar-se i no afinar conceptes ofensius, els primers triples locals van arribar de la mà de Queralt Ribera i Maria Subirana. Així, la Joviat s'obria pas. La sobtada crisi de les visitants en el tir i una antiesportiva clara sense polèmica i que ningú va protestar als àrbitres van ser vàlides perquè la Joviat obrís el camí correcte. De fet, la Joviat no ho desaprofitaria i s'embutxacava el segon període a un punt de distància en l'electrònic (24-25).

Després del descans, pocs punts i certa especulació. Les hospitalenques començaven amb ganes amb un parcial inicial de 0 a 5. De nou, sorgien els problemes en atac d'una Joviat especialment desencertada en el triple, una de les seves millors armes. Els cinc punts anotats en set minuts certificaven que les locals no van saber llegir el partit en aquest tercer parcial. A més, els errors en el tir exterior anaven en augment, fruit de la impotència del mateix desencert i la sensació era que seria difícil de millorar. La Joviat ho estava passant malament amb un desavantatge de vuit punts, però Maria Vila arreglava el quart amb un triple i el marcador les tornava a posar completament dins del partit. Ja a l'últim període, apareixia la tensió i arribaven les primeres interrupcions per faltes personals. La Joviat resistia els atacs rivals i es mantenia 34 a 37. Tanmateix, la igualtat no duraria més. L'Hospitalet encadenava l'ènesim avantatge, aquest cop de nou. Les manresanes estaven col·lapades. De fet, de forma inhabitual, només van intentar quatre triples i cap va entrar en el quart final. Els nou punts del quart sumats als set de l'anterior feien una xifra de 16 en la segona meitat del partit, uns números que no ajudaven a pensar en la victòria en qualsevol partit. L'Hospitalet, tot i tenir certs moments dubtosos, va demostrar més experiència a l'hora de portar els temps del partit. Així, els grans protagonistes van ser les defenses en un dels duels amb menys anotació de la jornada i, també, del que va de temporada.

Pel que fa a la Joviat, el matx va deixar una dada negativa en anotació: les bagenques van enregistrar el seu pitjor percentatge de la temporada (11%) amb un 3/28 en el tir de tres. Contràriament, en la jornada anterior les noies de la Joviat van encistellar 12 triples, xifra que queda lluny dels 3 d'aquesta. La setmana vinent l'equip manresà s'ho juga a la pista del Grup Barna, que lluita per poder entrar en la zona alta de la classificació i que aquest cap de setmana va patir una clara derrota davant del líder Viladecans.

En la primera volta, la Joviat va vèncer les barcelonines, però ara el partit es preveu que serà més complicat i igualat entre dos conjunts amb aspiracions diferents però importants, respectivament.