Els júniors es reinventen per seguir sumant

El Catalana Occident va aconseguir la victòria amb un resultat igualat davant l'Hospitalet en el cinquè partit de la segona fase i allarga, així, una setmana més la ratxa d'imbatibilitat.

L'Hospitalet era un rival directe per als manresans i així va quedar demostrat durant bona part del matx. La poca anotació per part dels dos conjunts va ser la tendència dominant en la majoria de minuts. Ja des de l'inici, la rigidesa tàctica i la defensa tancada rival va irritar el Catalana Occident en el joc interior. Així, els júniors manresans van haver d'intentar-ho des del triple. Els quatre anotats no van ser suficients per guanyar el parcial ja que l'equip no va aprofitar el tir lliure i va errar els cinc intents. Finalitzava el primer període amb el 14-21 en el marcador.

En el segon, l'Hospitalet es resistia a concedir punts interiors i es feia més dominador del rebot.

No obstant això, al segon parcial arribaria el primer avantatge del Catalana Occident. No seria fins al final, després d'uns minuts d'incertesa quan el marcador plasmava un perillós 22-30. 11 punts consecutius –nou d'ells en el triple– van capgirar el marcador a favor dels locals. Parcial de 19 a 11 i respir al Vell Congost.

Després del descans, el bon moment manresà continuava. Ja ho havia fet ofensivament, però la millora defensiva també apareixia. Els hospitalencs no podrien anotar més que deu punts en el tercer període. El Manresa, aquí, afluixava el ritme ofensiu després d'uns bons primers minuts de quart i es quedaria en 12 punts. El Catalana mantenia l'avantatge a deu minuts del final. Al darrer temps, l'Hospitalet empatava el partit quan faltava menys de dos minuts per al final, però els manresans, amb tranquil·litat, anotaven els tirs lliures que els donaria el premi de la victòria, 62 a 57.