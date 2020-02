L'Espanyol resisteix amb deu homes i s'emporta un valuós punt de Sevilla

L'Espanyol va empatar ahir al Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla després d'un gol de Suso, nou fitxatge dels locals, a falta de 10 minuts que va evitar el triomf dels d'Abelardo. És cert que el resultat no és del tot dolent per al conjunt blanc-i-blau, ja que va acabar amb un jugador menys per l'expulsió de Víctor Sánchez i que l'estadi del Sevilla és un dels més difícils del campionat, però és un empat agredolç, ja que la victòria del Mallorca el torna a allunyar de la permanència a tres punts. Tampoc no va poder aconseguir retallar punts amb el Leganés, que va empatar a casa contra el Betis, mateix resultat que l'Espanyol.

L'equip blanc-i-blau va jugar ahir amb la baixa de Raúl de Tomás, màxim golejador de l'equip des del seu fitxatge per l'Espanyol i la gran esperança dels blanc-i-blaus per a la permanència a la Primera Divisió estatal.

El Sevilla va tornar al Sánchez Pizjuán amb la ferma idea de trencar una terrible ratxa de mals resultats en les últimes setmanes, en què havia caigut a la Copa del Rei contra un equip de Segona Divisió, el Mirandés, havia punxat a casa davant l'Alabès (1-1) i li havien remuntat diumenge passat a Vigo davant el Celta (2-1).

Alguns dels resultats d'aquesta jornada, com l'empat entre el València i Atlètic de Madrid o la derrota del Getafe al Camp Nou, li donaven l'oportunitat als andalusos de recuperar la plaça de la Lliga de Campions i per això el seu entrenador, Julen Lopetegui, va treure tota de artilleria. L'inici va ser molt bo, amb un gol d'Ocampos als 15 minuta de començar el partit. L'Espanyol va reaccionar aviat i va crear la incertesa al Sevilla, que es va mostrar indecís en les últimes dates en la defensa. Amb aquests dubtes, van ser els visitants els que van prendre la iniciativa en el xoc. A la mitja hora, el col·legiat Cordero Vega va consultat amb el VAR un cas d'expulsió del central Sergi Gómez amb el davanter argentí Jonathan Calleri i va assenyalar falta amb només targeta groga a la vora de l'àrea local que va transformar en l'empat l'extrem Adrián Embarba.

Al segon temps Wu Lei va superar la defensa del Sevilla per posar l'1-2 i Suso va empatar. El defensa olesà Víctor Gómez va entrar al terreny de joc per part de l'Espa-nyol després de l'expulsió de Víctor Sánchez al minut 69.