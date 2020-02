El Martorell retroba el triomf després de tombar un inofensiu UE El Catllar

El Martorell va derrotar el nou cuer del grup 2 de Primera Catalana, El Catllar, gràcies a un solitari gol d'Aguilera, que va transformar una pena màxima. Amb aquest triomf el conjunt de Nualart surt de la zona de descens i trenca la ratxa de vuit partits sense conèixer la victòria. Els locals van sortir endollats des de bon inici, sabedors de la importància de sumar els tres punts davant d'un equip situat per sota del Martorell en la classificació. Durant tot el primer temps van provar el porter visitant amb xuts des de fora l'àrea sense gaudir de l'encert necessari com per avançar-se en el marcador.

A la represa el Martorell va seguir disposant d'oportunitats per desfer l'empat inicial, davant d'uns visitants que en cap moment van inquietar la porteria local. A poc menys de 20 minuts pel final, l'àrbitre va xiular penal per unes mans d'un defensor local. Aguilera el va transformar col·locant l'esfèric lluny de l'abast del porter i posant l'1-0 que va acabar sent el marcador definitiu.