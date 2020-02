Messi i Hamilton comparteixen el Laureus al millor esportista

Leo Messi i Lewis Hamilton han sigut premiats amb el Laureus com a millors esportistes mundials en categoria masculina del curs 2019, en la gala que s'ha dut a terme a Berlín. És la primera vegada en la història d'aquests guardons que dos esportistes guanyen de manera conjunta i també el primer cop que ho assoleix un futbolista a títol individual.

Messi i Hamilton han quedat empatats en la votació del jurat i han superat els altres finalistes: el pilot cerverí de MotoGP Marc Márquez, el tennista mallorquí Rafa Nadal, l'atleta kenià Eliud Kipchoge i el golfista nord-americà Tiger Woods.

En categoria femenina, la guanyadora ha estat la gimnasta nord-americana Simone Biles, que s'ha endut el premi per tercera vegada després dels que va aconseguir a les edicions del 2017 i 2019. Biles s'ha imposat a les atletes Allyson Felix i Shelly-Ann Fraser-Price, la futbolista Megan Rapinoe, la tennista Naomi Osaka i l'esquiadora Mikaela Shriffin.

En d'altres premis que s'han entregat, el ciclista colombià Egan Bernal ha sigut reconegut com a esportista revelació, l'esquiadora de fons nord-americana Oksana Masters com a millor esportista amb discapacitat i la practicant d'snowboard Chloe Kim com a millor esportista d'acció.