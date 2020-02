El Messi més assistent coincideix amb una mala ratxa anotadora de l'argentí

En una temporada molt convulsa a can Barça, el club blaugrana necessita més que mai la figura de Messi per aconseguir sumar títols. El pessimisme comença a créixer amb la mala ratxa anotadora de l'astre argentí. No ha marcat cap gol en els darrers quatre partits de lliga i en els últims sis va marcar els dos de Copa del Rei. No són, ni de bon tros, uns registres catastròfics, però no és al que té acostumat Messi a l'afició blaugrana. El capità blaugrana no té una ratxa similar a la lliga des de la temporada 2013-14, l'any del Tata Martino a la banqueta del Barça.

Però els mals registres golejadors han coincidit amb el millor Messi de la història en assistències. Si bé és cert que alguns anys havia aconseguit sumar-ne més en quantitat, en aquest moment de la temporada mai havia repartit més assistències per partit.

En 26 enfrontaments disputats a les tres grans competicions aquesta temporada (Lliga, Champions i Copa del Rei), ha repartit 16 assistències, el que fa una mitjana de 0,62 per partit. Una xifra que mai havia aconseguit l'argentí, tot i que es va apropar durant la temporada 2010-11, amb 20 assistències en 32 partits disputats.

La seva tasca d'assistent ha augmentat, precisament, en aquests darrers partits. En els últims sis partits (quatre de lliga i dos de Copa) ha aconseguit set assistències (1,17 per partit), i cal destacar les tres de tres que va donar la setmana passada al Benito Villamarín contra el Betis (2-3). També va donar els dos gols a Ansu Fati en el partit contra el Llevant al Camp Nou (2-1). A part de les grans xifres d'assistències, en els últims enfrontaments han servit perquè el Barça sumi els tres punts i segueixi viu en la lluita per la lliga. Tot i la sequera anotadora, l'argentí segueix sent decisiu.

Com a curiositat, les úniques temporades en què Messi va superar o igualar en aquest moment de l'any el nombre d'assistències que té actualment (16), va acabar guanyant la Pilota d'Or: la 2010-11, amb 20 assistències; la 2011-12, amb 18; la 2014-15, amb 18 també; i l'any passat amb 16 assistències. No obstant això, queda molt per saber si Messi gua-nyarà la seva setena pilota d'or, i per aconseguir-ho ha de funcionar també l'equip i la imatge col·lectiva com va fer en les temporades anteriors esmentades. De moment, el Barça no està mostrant la seva millor versió.



Messi opta avui al Laureus

Avui s'entreguen els Premis Laureus, els Oscars de l'esport i Messi està nominat com a millor esportista masculí. Tindrà de grans rivals Marc Márquez, campió del món de MotoGP; Lewis Hamilton, campió del món de Fórmula 1; Rafa Nadal, guanyador de dos Grand Slams i Copa Davis; Eliud Kipchoge, qui va córrer una marató en menys de dues hores, i Tiger Woods, guanyador del Masters d'Augusta de golf.