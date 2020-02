El Nàstic juvenil té opcions davant del potent Barça B però cedeix a les acaballes

El Gimnàstic de Manresa juvenil va cedir davant del FC Barcelona B per culpa d'un solitari gol d'Alegre a la represa. Un xut enverinat del lateral dret blaugrana va sorprendre el porter local Hassan, que no va poder aturar l'esfèrica i van acabar perdent.

Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat sense ocasions clares de gol. Els jugadors manresans van gaudir de les millors arribades però no van estar encertats de cara a gol. A la segona meitat els visitants van aprofitar un únic xut entre els tres pals per endur-se el triomf. L'equip dirigit per Adrià Talavera va modificar el sistema i va introduir cames fresques per intentar empatar. Els jugadors escapulats van gaudir d'arribades però es van topar amb un conjunt blaugrana amb molt d'ofici que anava aturant el ritme del joc amb pèrdues contínues de temps. Amb aquesta derrota i amb la derrota del Cerdanyola de Vallès al camp del Llagostera (3-2), els jugadors bagencs continuen amb el mateix avantatge de dos punts respecte de les posicions d'ascens a la màxima competició estatal, la Divisió d'Honor.

En la propera jornada els jugadors manresans visitaran el complicat camp de la Damm B.