El Navarcles escapa de la zona de perill

El Navarcles es va imposar al Joanenc en un partit poc vistós i molt equilibrat, que es va decidir per la major eficàcia dels locals en la finalització de cara a porteria. El matx va arrancar amb poc ritme i sense massa claredat en la parcel·la atacant dels dos equips. Tot i això, abans d'arribar als vint minuts de joc, el Navarcles va saber aprofitar una oportunitat en un llançament de falta per avançar-se per mitjà de Cayuela. El gol no va modificar massa la dinàmidel partit, i abans del descans els dos conjunts es van acostar a la porteria rival amb comptagotes. Després del pas pels vestidors, cada conjunt va disposar d'algunes ocasions clares per marcar, però la manca d'encert dels atacants i l'actuació dels porters ho va evitar. Un cop superat l'equador del segon temps, els navarclins van sentenciar pràcticament el duel amb una diana de Pérez, que va finalitzar una bona combinació de la línia ofensiva. En els darrers instants de l'enfrontament, el Joanenc va tenir l'opció d'escurçar distàncies en l'electrònic i somiar amb el miracle, però va topar amb una gran aturada del porter local, que va certificar el triomf del seu equip.

Amb aquest resultat, el Navarcles es manté en en el desé lloc i obre una diferència destacable amb zona baixa de la classificació, mentre que el Joanenc B continuarà catorzè amb 19 punts, tan sols tres més que els darrers de la taula. Precisament, en la propera jornada els santjoanencs rebràn la visita del Sant Pere Nord, un dels equips que es troben a la cua de la classificació.