El Reial Madrid es relaxa i el Celta ho aprofita per empatar a les acaballes

El Celta va sorprendre en la seva visita al Bernabéu empatant un partit que va tenir de tot. El Reial Madrid té ara només un punt més que el Barça al davant de la classificació. Zidane va alinear, per rebre el Celta, Hazard, que reapareixia, però també els discutits Bale i Marcelo. Un equip molt ofensiu dels blancs per jugar davant el Celta d'Òscar Garcia Junyent, molt necessitat de punts.

Els gallecs van colpejar primer. No van tardar a aconseguir el primer gol del partit. Una extraordinària assistència de Iago Aspas la va aprofitar el rus Smolov per presentar-se sol davant Courtois, deixant enrere els dos centrals blancs i, amb una gran definició, va superar el porter belga. Després del 0 a 1 el partit es va jugar en el camp del Celta, tot i que Iago Aspas, Smolov o Rafinha feien por quan tenien la pilota.

Passaven els minuts i el porter gallec Rubén no tenia gaire feina malgrat la insistència blanca i la seva poca traça en acabar les jugades amb perill. L'ocasió més clara, al minut 41, la va tenir Bale però va xutar a fora una centrada al primer pal de Hazard. Encara abans del descans, destacada aturada de Courtois, que va aturar un cop de cap d'Aidoo quan ja es cantava el segon d'un Celta dominat però amb envestides de perill.

La segona part va començar amb un gol anul·lat a Ramos. El Reial Madrid, com no podia ser d'una altra manera, va buscar l'empat i aquest va arribar al minut 52, anotat per Kroos amb un xut ajustat al pal amb la cama esquerra. El conjunt local no es conformava amb l'1 a 1 i va continuar assetjant la porteria de Rubén. Al minut 63, el col·legiat va xiular penal per una acció tan clara com absurda del porter visitant Rubén sobre Hazard. Sergio Ramos va ser l'encarregat de convertir-lo en el segon gol blanc. Una bona segona part havia donat els seus fruits, remuntada al Bernabéu. Al minut 73, Hazard va rebre una ovació de gala en ser substituït.

En el darrer quart d'hora, el Celta va pressionar de valent i van aprofitar la relaxació local. Santi Mina va aconseguir igualar de nou l'enfrontament marcant el 2 a 2 definitiu després de rebre una gran passada de Denis Suárez (min 85). Després, Benzema va poder marcar en dues ocasions.