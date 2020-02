Rueda i Pujols a la final del Campionat d'Espanya amb la selecció sub-15

El combinat català sub-15, amb les jugadores berguedanes Aina Rueda del CCR Alt Berguedà i Judith Pujols del FC Barcelona, va obtenir el bitllet per a la fase final del Campionat d'Espanya. L'equip, dirigit per Edu Castillo, va remuntar en el temps afegit davant el combinat de les Illes Balears (1-2). Karla Bermejo va fer avançar les jugadores de les Balears en el minut 60, però Magalí Capdevila en el minut 68 i Dana Yazbeck ja en el temps afegit van culminar la remuntada catalana