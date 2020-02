Un Sallent sense gol protagonitza un partit amb poc ritme contra La Torreta

El Sallent no va aprofitar l'oportunitat de sumar tres punts més contra La Torreta, un rival acostumat a conviure en la part més baixa de la classificació. Els dos equips van protagonitzar un partit poc vistós, sense gaire ritme i amb una sèrie d'errors i imprecisions atípiques en partits d'aquesta categoria. Els locals començaven el partit amb bones sensacions, després de sumar quatre punts en les darreres dues jornades, però es van trobar al davant amb un equip que poc feia per jugar. El pes del partit el portava el Sallent, que dominava la possessió de la pilota i controlava el ritme del partit, encara que de vegades en zones que generaven poc perill per la defensa de La Torreta. Les primeres ocasions del partit van ser pels locals, qui veien en fins a dues ocasions com l'àrbitre els anul·lava el gol per suposat fora de joc. Tot i això, les constants imprecisions en la passada evitaven que els locals agafessin el ritme necessari per fer mal als seus rivals.

A la segona meitat la tònica va ser la mateixa. Un Sallent que tractava sense èxit d'apropar-se amb perill a la porteria de La Torreta, però la falta d'encert dels davanters bagencs i les bones actuacions del porter visitant no ajudaven a fer que el partit fos més atractiu. En el tram final els locals van gaudir de fins a tres noves oportunitats més de gol. Tres oportunitats on els jugadors d'atac de Sallent es van quedar cara a cara amb el porter barceloní, i de nou no van saber aprofitar. Un partit per oblidar per un Sallent que semblava que havia donat amb la tecla després de sumar i convèncer en els darrers partits, però que deixa escapar l'oportunitat de posar distància amb la zona de descens.